كولر يحسم موقف الأهلي النهائي من المعسكر الخارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، الموقف النهائي من خوض معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي الخارجي لتجهيز اللاعبين قبل عودة المباريات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "لم يتحدد حتى الآن، موقف خوض الفريق لمعسكر مغلق في الخارج، لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية".

أضاف: "هناك وجهة نظر داخل المجلس، أن المعسكر الخارجي حاليا، غير مفيد في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأكمل: "سوف يتم الانتظار لقرار كولر، الذي سيحدد الموقف النهائي من خوض معسكر خارجي من عدمه، عقب عودته من بلاده، وإذا أصر سيكون المعسكر في دولة الإمارات، وسيخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين".