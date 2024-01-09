شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل منتخب اليد 2004 مع الكونغو الديمقراطية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفنى طارق محروس مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28/28 وديا فى إطار استعداد الأخير لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير الجارى .

منتخب اليد تحت 20 سنة فى مواجهة المجر وديا إستعدادا لبطولة إستادات الدولية

فيما يواجه منتخب مصر لكرة اليد تحت 20 سنة نظيره المجرى وديا فى إستاد القاهرة السادسة مساء غدا الأربعاء ، إستعدادا لبطولة استادات فى نسختها الأولى،و التى تنظمها مصر على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الخميس ،حيث يلتقى منتخب مصر نظيره رومانيا السادسة مساءا فى لقاء الإفتتاح ، على أن يتقابل منتخب رومانيا مع المجر الجمعة فى نفس التوقيت قبل أن تختتم السبت بلقاء مصر أمام المجر .

وتنظم البطولة شركة إستادات للاستثمار الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد بمشاركة منتخبات مصر والمجر ورومانيا.

وتستضيف ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة جميع المباريات والتدريبات للفرق المشاركة في البطولة.

وتعد هذه البطولة الودية، والتي ستقام في نفس التوقيت من كل عام، استعدادًا للمنافسات التي تخوضها هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة منتخب مصر تحت 20 عاما في بطولة أفريقيا ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا في بطولات أوروبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في نفس الموعد من كل عام بمشاركة منتخبات أكثر في النسخ المقبلة ، لتقوية المنافسة ولتكون خير اعداد للمنتخبات المشاركة لبطولاتهم الرسمية على أن تضم عدد منتخبات أكبر ومن قارات مختلفة.