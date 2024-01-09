شكرا لقرائتكم خبر بعد 13 عاما.. قائد توتنهام يعود للدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود سون هيونغ مين، إلى أرض الدوحة، المدينة التي صنع اسمه على أرضها، عندما يقود ‏كتيبة منتخب كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023‏.ويعود سون (31 عاما) إلى مسرح ظهوره الأول في البطولة القارية، حيث سجل هدفه الأول بقميص منتخب بلاده، ‏بعد ‏مشاركته من مقاعد البدلاء، في المباراة التي فازت بها بلاده على الهند 4/ 1 في نسخة 2011‏‏ التي جرت في قطر أيضا.‏

ويخوض سون مشاركته الرابعة مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا، أملا في الظفر باللقب القاري للمرة الأولى منذ 1960، وهو يمر حاليا بأحد أفضل مراحل مسيرته.

وكان سون، قائد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يبلغ من العمر 18 عاما فقط عندما شارك في كأس آسيا بقطر 2011، حيث التحق بصفوف منتخب بلاده، نظرا لتألقه اللافت مع فريقه القديم هامبورج الألماني، قبل أن يحطم باير ليفركوزن رقمه القياسي في سوق ‏الانتقالات، بالتعاقد معه عام 2013، حسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.‏

وأثناء رحلته في ليفركوزن، عاد سون لكأس آسيا 2015، وقاد منتخب بلاده للنهائي، إذ سجل هدف التعادل في الوقت ‏المحتسب بدل الضائع ضد أستراليا المضيفة، ليمدد المباراة إلى الوقت الإضافي، لكن الحصيلة النهائية كانت إخفاقا جديدا ‏للمنتخب الكوري في الفوز باللقب.

وبعد 6 أشهر من مرارة تلك الخسارة، انتقل سون إلى توتنهام ، ليصبح منذ ذلك الحين أحد اللاعبين البارزين على ساحة كرة ‏القدم العالمية.