رسمياً.. توتنهام يعلن تعاقده مع نجم لايبزيج الألماني

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع تيمو فيرنر قادمًا من فريق لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيقوم توتنهام هوتسبير بدفع قيمة خيار الشراء البالغة 17 مليون يورو.

ورحب نادي توتنهام عبر موقعه الرسمي بالتعاقد مع اللاعب الذي سبق له وأن أرتدى قميص تشيلسي قبل أن يرحل عنه بعد أن فشل في ترك إنطباع إيجابي.

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وسيلعب تيمو فيرنر مع صفوف توتنهام بدءاً من يناير الحالي ولمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وسيرتدي تيمو فيرنر نجم توتنهام الحالي القميص رقم 16 مع الفريق.

ويملك تيمو فيرنر إحصائية رائعة حيث يعد من بين 8 لاعبين سجلوا تقل أعمارهم عن 30 عاماً أو أكثر 80 هدف في أفضل 5 بطولات في اوروبا ، حيث سجل 112 هدف.