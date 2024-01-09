الأهلي يعود لغصون الزيتون بصفقة أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد الأهلي من جديد لطريق الصفقات الفلسطينية بعد عددًا من الصفقات التاريخية التي أبرمها النادي.

وأعلن أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي، إنهاء الاتفاق مع وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريس السويدي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي: "صفقة وسام أبو علي الأمور فيها إيجابية وأنهينا مع ناديه كل شيء، وعملنا بشكل مؤسسي في هذه الصفقة".

وأضاف: "الخطوة بدأت من لجنة الكشافة وبعدها مع شركة الكرة ومن ثم مع لجنة التخطيط وتمت الموافقة عليه من الناحية الفنية مع مارسيل كولر، وعملنا على هذا الأمر منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي".

وبدأت مسيرة الأهلي مع الصفقات الفلسطينية بحارس المرمى مروان كنفاني.

كنفاني

حارس مرمى الأهلي، وأحد أبرز نجومه في فترة الستينيات، انضم للفريق من صفوف الأهلى السورى عام 1961.

واستمر كنفاني في اللعب ضمن صفوف الفريق الأحمر، حتى الحصول على شارة القيادة عام 1969 ليصبح أول قائد للأهلي غير مصري.

ولعب كنفاني مع عدد من اللاعبين الأبرز في تاريخ النادي الأهلي، مثل: صالح سليم، وفاروق الضظوي، وميمى الشربيني، ومحمود الجوهري، وطه إسماعيل، وغيرهم.

سمارة

سمارة أحد أبرز اللاعبين الفلسطينيين في الدوري المصري، وبدأ مشواره في الأهلي ولكن لم يلعب للفريق الأول، حيث لعب لأندية بتروجت من 2006 حتى عام 2009، ثم انتقل للمقاولون العرب حتى موسم 2012، ليخوض موسما واحدًا مع الداخلية، ومنه إلى غزل المحلة، حتى رحل في موسم 2015 إلى فريق الأمعري الفلسطيني، لتنتهي رحلته مع الدوري المصري.

خاض سمارة في الدوري المصري طيلة 9 سنوات 107 مباريات بالدوري، و8 مباريات بالكأس، سجل خلالها 13 هدفا.

أيوب

حرمت الإصابة عماد أيوب الموهبة الرائعة بناشئي الأهلي من استكمال مسيرته مع العملاق القاهرى حيث كان يتوقع أن يكون أحد أبرز مهاجمى الأحمر ليرحل عنه ويلعب فى أندية أهمها الترسانة وجولدي.

فؤاد أبو غيدا

لاعب كرة قدم فلسطيني من مدينة حيفا، لعب في صفوف النادي الأهلي.

لكن نشوب حرب 1967 أوقف نشاطه الكروي فاعتزل اللعب في مصر.

كان قد لعب في النادي الأهلي كظهير أيسر وأحيانا كظهير أيمن لكنه تميز في مركز قلب الدفاع.

رمزي صالح

انضم للنادي الأهلي، قادما من نادي شباب جابلية الفلسطيني عام 2008 لتعويض رحيل عصام الحضري لنادي سيون السويسري.

خاض رمزي صالح مع الأهلي 15 مباراة، وشارك مع الأهلي في حصد لقبي الدوري، ودوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

كما لعب رمزي صالح مع أندية سموحة، والمصري، والمقاصة، والأسيوطي، وانضم هذا الصيف لنادي الجونة.