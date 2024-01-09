شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع إبراهيم محمد قادما من العبور 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سيراميكا فى التعاقد مع إبراهيم محمد لاعب العبور والنصر ومصر للتأمين السابق لمدة 4 مواسم، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعد صفقة إبراهيم محمد الثانية لسيراميكا في هذا الانتقالات بعد التعاقد مع يوسف شعبان جناح مصر للتأمين، ليواصل الفريق تدعيم صفوفه من القسم الثاني، بجانب إعادة أحمد بلحاج من الجونة بعد انتهاء الإعارة.

واتجه مسئولو نادى سيراميكا لدورى المحترفين والقسم الثانى لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية والتي أثبتت نجاحها بعد تألق أكثر من لاعب فى الدورى الممتاز.

ووضع مسئول سيراميكا أكثر من اسم من المتألقين فى دورى المحترفين والقسم الثانى ب، تمهيداً للتعاقد مع بعضهم حال موافقة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى.