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الصفقة محسومة .. روبنسون: محمد صلاح سينتقل إلى الدوري السعودي

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الشارقة - اميمة ياسر - فجر بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق مفاجأة حول مستقبل المصري محمد صلاح جناح بقوله: "بالنسبة لي، صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي محسومة".

وأكد روبنسون في تصريحات مع "ليفربول إيكو"، على أن "الفرعون المصري" سينتقل إلى ، ليس بسبب الثروة المالية أو الطموح الشخصي، وإنما لمعتقداته الدينية.

وتوقع الحارس الإنجليزي السابق، أن يفوق تأثير انتقال محمد صلاح إلى المملكة، ذلك الذي أحدثه انضمام الأسطورة البرتغالية ، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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