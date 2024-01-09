الصفقة محسومة .. روبنسون: محمد صلاح سينتقل إلى الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - فجر بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق مفاجأة حول مستقبل المصري محمد صلاح جناح ليفربول بقوله: "بالنسبة لي، صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي محسومة".

وأكد روبنسون في تصريحات مع "ليفربول إيكو"، على أن "الفرعون المصري" سينتقل إلى السعودية، ليس بسبب الثروة المالية أو الطموح الشخصي، وإنما لمعتقداته الدينية.

وتوقع الحارس الإنجليزي السابق، أن يفوق تأثير انتقال محمد صلاح إلى المملكة، ذلك الذي أحدثه انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.