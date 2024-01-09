ردود الأفعال الجماهيرية حول رحيل زيزو المحتمل عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الأزمات الطاحنة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جعلت هناك تفكير لدي مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب برحيل اللاعب أحمد السيد زيزو، والذي يعد أحد أفضل اللاعبين في مركزه في الدوري المصري والقارة السمراء خلال السنوات الماضية.

وكان زيزو قد انضم للزمالك في موسم 2018/2019، بعد نهاية عقده مع مورينينسي البرتغالي، لينجح مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد معه، ويقدم مستويات قوية مع الفارس الأبيض.

أرقام زيزو مع الزمالك تتحدث عن نفسها

خاض زيزو مع الزمالك 212 مُباراة في جميع المسابقات التي شارك بها مع الفارس الأبيض، حيث ساهم في 128هدفًا، فقد أحرز 71 هدفًا، بينما صنع 57هدفًا ، فيما حصل على 25 كارت أصفر وكارت أحمر واحد.

واستطاع زيزو من التتويج مع الزمالك بـ 6 بطولات، وهم: الدوري المصري الممتاز مرتين موسمي"2020/2021" و"2021/2022"، بجانب كأس مصر مرة واحدة في موسم 2020/2021.

وأيضًا؛ كأس السوبر المصري مرة واحد في موسم 2019/2020، وكأس السوبر الإفريقي في نفس الموسم، بالإضافة إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية في موسم 2018/2019.

رحيل زيزو.. جماهير الزمالك ما بين الرفض القاطع والقلق

زيزو

تسود حالة من الغضب والقلق لدي قطاع كبير من جماهير الزمالك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول نية الإدارة برئاسة حسين لبيب، في الموافقة على رحيل زيزو لأحد الأندية السعودية، حال وصل العرض لـ 10 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرى جمهور القلعة البيضاء بإن صاحب الـ 27 عامًا لا يمكن تعويضه حال رحل عن الزمالك، خاصة وأن عشاق النادي يطالبون الإدارة بضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية للمنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة.

كما تخشى الجماهير البيضاء من بيع زيزو وذهاب أمواله على القضايا المرفوعة ضد النادي في المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، والتي تأتي على رأسها قضية إيقاف القيد، المرفوعة من النادي البرتغالي سبورتنج لشبونة.

في المقابل، يرى البعض أن زيزو لو استمر في الزمالك على عكس رغبته فلن يستطيع أن يقدم المردود الفني المطلوب منه، مثلما حدث مع مهاجم الأهلي السابق المغربي وليد أزارو، والذي تراجع مستواه بعدما رفضت إدارة النادي الأحمر رحيله بمقابل مادي كبير لأحد الأندية الاَسيوية، مما يجعل هناك حالة من القلق من تكرار سيناريو أزارو مع زيزو.