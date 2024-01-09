تصرف مفاجئ لـ نيمار لإنقاذ ألفيس من السجن

تصرف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، بطريقة مفاجئة مع مواطنه داني ألفيش لاعب برشلونة الإسباني السابق، والذي يواجه عقوبة السجن الإحتياطي حاليًا.

ويخضع داني ألفيش للسجن الإحتياطي في برشلونة، بتهمة الإعتداء على سيدة، منذ يناير العام الماضي، ويواجه عقوبة السجن لمدة 10 أعوام.

ووفقًا لما رصده موقع “UOL” البرازيلي، حصل من ثلاثة مصادر قريبة من داني ألفيش، أن نيمار دا سيلفا سانتوس والد نيمار، قام بتحويل أموال للمساعدة في الدفاع عن الفيس.

وأوضحت التقارير البرازيلي أنه تم استخدام المبلغ لدفع غرامة قدرها 150 ألف يورو للمحاكم الإسبانية وهذا المبلغ يُطلق عليه “التعويض المخفف عن الأضرار الناجمة” ويمكن أن يخفف العقوبة.

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وقام النجم البرازيلي نيمار بتوفير محامٍ وأرسل مبلغ 800 ألف ريال برازيلي لتخفيف عقوبة زميله دانييل ألفيس.

ويأتي ذلك بعدما لجأ ألفيس إلى نجم الهلال، وذلك بعدما تقطعت به السبل في برشلونة ولم يتمكن من الوصول إلى أصوله، لجأ إلى نيمار وعائلته للحصول على المساعدة المالية والقانونية.