شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئات يخوض تدريباته استعدادا للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب الناشئات معسكره المقام بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الكاميرون، وحاول محمد كمال المدير الفني تصحيح أخطاء ودية توت عنخ أمون التي جرت أمس على هامش المعسكر.

وخاض منتخب مصر للناشئات تحت قيادة محمد كمال المدير الفني تجربة ودية أمام فريق توت عنخ آمون وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك على هامش المعسكر المغلق المقام بالإسكندرية.

وجاءت المواجهة الودية استعدادا لمواجهة منتخب الكاميرون والمقررة يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في المرحلة الاخيرة من تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024 .

وحرص عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف علي ملف الكرة النسائية على متابعة المباراة.