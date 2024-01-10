شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 9/ 1/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، محمد عواد يُرحب بتخفيض عقده الجديد مع الزمالك، والزمالك يضع شرطين للموافقة على احتراف أحمد فتوح بعد أمم أفريقيا.

الزمالك يضع شرطين للموافقة على احتراف أحمد فتوح بعد أمم أفريقيا

اشترط مسئولو نادى الزمالك وصول عروض رسمية قوية ومقابل مادى يرضى إدارة النادى، للموافقة على رحيل أحمد فتوح لاعب الفريق عن صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

محمد عواد يُرحب بتخفيض عقده الجديد مع الزمالك

يُرحب محمد عواد بالاستمرار مع الزمالك، وتخفيض راتبه في العقد الجديد خاصة أنه يعتبر نادى الزمالك بيته وله الفضل عليه فى مسيرته الكروية .

تعرف على رسائل معتمد جمال للاعبين فى مران الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، بحضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

4 لاعبين ينتظرون تحديد مصيرهم فى الزمالك بالميركاتو الشتوى

ينتظر 4 لاعبين فى فريق الزمالك تحديد مصيرهم فى القلعة البيضاء، خاصة مع اقتراب حل أزمة القيد وبدء خطة الإحلال والتجديد فى الفريق ودعمه بصفقات سوبر لسد أوجه العجز والنقص بمختلف المراكز التي يعانى منها.

تصعيد ثنائى الزمالك للفريق الأول بفرمان من معتمد جمال

صعَّد الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، الثنائى عمار ياسر ومصطفى شكرى لاعبا فريق الشباب إلى الفريق الأول، وشارك الثنائى مع الفريق فى المباراة الودية التى تم خوضها أمس أمام كسكادا وانتهت بفوز الأبيض برباعية.

مران الزمالك .. انتظام ناصر منسى واستمرار تأهيل المثلوثى

انتظم ناصر منسي مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

"التاريخ خٌلق ليخلد أمثاله"..الزمالك يحيى ذكرى وفاة حمادة إمام