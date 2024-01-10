شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 9 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9 / 1 / 2024 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، في مقدمتها سفر المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار لخوض بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها السبت المقبل.

18 لاعبا فى قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

المصرى يفوز على المقاولون بهدف نظيف بكأس الرابطة

فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله عمرو موسى في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.

وسام أبو على يصل القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الأهلي

وصل الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي القاهرة منذ قليل تمهيدا للانضمام للنادي الأهلي.

بيراميدز يقطع إعارة محمود صابر لـ زد ويحسم وجهته فى الأيام المقبلة

أخطر مسئولى نادى بيراميدز، نظرائهم فى زد، بقطع إعارة محمود صابر لاعب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعدم استكمال الموسم وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وكشف مصدر مسئول فى نادى بيراميدز، إنه تم قطع إعارة محمود صابر لنادى زد، على أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية لبيراميدز خلال الأيام المقبلة.

طلائع الجيش يفوز على زد بهدف نظيف فى كأس الرابطة

فاز طلائع الجيش على نظيره زد بهدف نظيف سجله يسرى وحيد في الدقيقة 71 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

المحلة ينجو من الهزيمة.. وفوز طنطا وتعادلين في مباريات دوري المحترفين

أقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات قوية ضمن مباريات الجولة ال 16 لدورى المحترفين ، حيث التقي السكة الحديد مع مكادي وابو قير للاسمدة مع دكرنس وطنطا مع القناة بروكسي مع غزل المحلة.

بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار.. صور

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 13 يناير الجارى .

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، تدريبه الأخير صباح اليوم باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري.