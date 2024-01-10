شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 9 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 9 / 10 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها وصول المهاجم الفلسطينى وسام بن على إلى القاهرة، تمهيدا للانضمام للنادى الأهلى، كما يعقد السويرى كولر المدير الفنى للمارد الاحمر جلسة مع لجنة الكرة فور عودة الفريق للتدريبات

وسام أبو على يصل القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الأهلي

وصل الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي القاهرة منذ قليل تمهيدا للانضمام للنادي الأهلي. ويخضع وسام أبو علي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، بعدما اجتاز الكشف الطبي الذى خضع له في السويد.

شارك بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي في توقيع اتفاقية اللائحة المالية بين اتحاد جنوب أفريقيا ومنتخب الـ"بافانا بافانا" للاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق خلال أيام في كوت ديفوار.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة مع مسئولو النادي مع عودة الفريق للتدريبات يوم 11 يناير الجاري من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة .

نشر أحمد ناجي مدرب حراس المرمى الأسبق للمنتخب الوطني والنادي الأهلي صورة تجمعه مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي.

يترقب مسئولو النادي الأهلي عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق من المشاركة مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التي ستقام فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، لفتح ملف تجديد عقده مجدداً وحسم الملف بشكل نهائي خشية من تأثر اللاعب بالعروض المغرية حال تألقه في كان 2023 بكوت ديفوار، فى ظل اهتمام أندية خارجية بمتابعة مدافع الأهلي في أمم أفريقيا المقبلة.