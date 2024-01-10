الامارات | حمدان بن محمد يشكر 4 أطفال نظفوا الشارع بعد «ماراثون دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشكر إلى أربعة أطفال، تقديراً لهم على قيامهم بتنظيف أحد الشوارع بعد انتهاء «ماراثون دبي».

ونشر سموّه عبر «إنستغرام» فيديو للأطفال أثناء قيامهم بعملية التنظيف.. وعلّق عليه: «شكراً»، وأرفق بها أسماء الأطفال الأربعة وهم: محمد ثاني الشعفار، وغباش مروان بن غباش، وراشد سعيد المري، وخليفة سعيد المري. وحظي المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير تقديراً للفتة الإنسانية من جانب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع الأطفال الأربعة، الذين بادروا بهذا العمل من تلقاء أنفسهم.

وكانت النسخة الـ23 من «ماراثون دبي»، التي أقيمت فجر الأحد الماضي، قد شهدت مشاركة واسعة من عدائين عالميين حضروا على نفقة اللجان الأولمبية لدولهم للمشاركة في السباق، نظراً لما يملكه السباق من تاريخ كبير على مستوى الأحداث الرياضية في دبي، وعلى مستوى المنافسات العالمية.