شكرا لقرائتكم خبر عن آلان جيريس: مصطفى محمد مهاجم رائع.. ومصر مرشحة للفوز بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى آلان جيريس، المدير الفني السابق لمنتخب السنغال، أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطنى لاعب رائع جدا وولد ليكون مهاجما، مضيفا: "أتابعه بشكل جيد جدا في الدوري الفرنسي".

وأضاف جيريس فى تصريحات لكورة كل يوم على قناة الحياة: "مصطفى محمد لاعب كبير ولما لا نراه في نادٍ أكبر سواء في فرنسا أو في أوروبا".