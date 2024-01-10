شكرا لقرائتكم خبر عن آلان جيريس: مصطفى محمد مهاجم رائع.. ومصر مرشحة للفوز بالكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى آلان جيريس، المدير الفني السابق لمنتخب السنغال، أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطنى لاعب رائع جدا وولد ليكون مهاجما، مضيفا: "أتابعه بشكل جيد جدا في الدوري الفرنسي".
وأضاف جيريس فى تصريحات لكورة كل يوم على قناة الحياة: "مصطفى محمد لاعب كبير ولما لا نراه في نادٍ أكبر سواء في فرنسا أو في أوروبا".
وعن فرص المنتخب المصرى للفوز بكأس الأمم الأفريقية أكد جيريس أن منتخب مصر مرشح بقوة للفوز بكأس الأمم الأفريقية، وأن "المغرب وتونس والجزائر وبالطبع مصر من أقوى الفرق المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا".
وأضاف: "أعتقد أن السنغال وساحل العاج البلد المضيف من ضمن المرشحين للقب، لكن من الصعب توقع البطل في هذا الوقت المبكر". وتابع: "منتخب مصر فريق له تاريخ كبير فهو أكثر من حقق اللقب، ولديهم محمد صلاح القادر على إحداث الفارق".
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