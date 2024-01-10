شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نبيل كوكا: إمام عاشور تغير 180 درجة بسيستم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر تغير 180 درجة بعد الانتقال للنادي الأهلي، موضحا أن اللاعب بدأ يتبع سيستم الأهلي.

وقال كوكا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس مع أحمد شوبير: "لم أتعرض لعقوبة أو خصم طوال مسيرتي مع الأهلي، لأنى لاعب ملتزم بتدريباتي ومواعيدي، وكنت سعيد باللعب ضد كانتي في كأس العالم للأندية".

وواصل كوكا: "ذهبنا لكأس العالم للأندية بعزيمة الوصول للمربع الذهبي، وأبلغنا أصدقاءنا أننا سنهزم اتحاد جدة ونواصل المسيرة، ومثلي الأعلي كانتي لاعب تشيلسي السابق والاتحاد الحالي".

وأضاف لاعب وسط الأهلي: "كانتي لم يتحدث معي، طبيعته كذلك، حاولت لفت انتباهه لكنه لم يلتفت لي، ولا يوجد أسعد من اللحظة التي واجهته فيها، مثلي الأعلي وأنا ألعب ضده".

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.