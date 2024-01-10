البنك يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب الاهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي حقيقة مفاوضاته مع خالد عبد الفتاح لاعب المارد الأحمر في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

آشارت تقارير صحفية سابقة إلى إهتمام البنك الاهلي بالتعاقد مع خالد عبد الفتاح في الميركاتو الشتوي الجاري.

قال أشرف نصار في تصريحات عبر قناة أون تاين سبورت2: “بشكل نهائي، خالد عبد الفتاح ليس على رادار البنك الأهلي”.

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وعلق على مفاوضاته مع الزمالك لضم ثنائي الفريق قائلاً: “”لا جديد بشأن مفاوضاتنا مع الزمالك بشأن الثنائي محمد عبد الغني وناصر منسي ننتظر مسئولي الفارس الأبيض لإنهاء أزمة إيقاف القيد”.

وأضاف: “بعد حل أزمة القيد قد نقوم بالاستعانه بعدد أقل أو أكثر من المطروح”.

وواصل: “التوقفات الدولية دائمًا ما تكون في صالحنا، ومستمرين في المنافسة على بطولة كأس الرابطة ونسعى للتتويج بها”.