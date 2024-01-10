الفرنسي جون ميشيل مديراً فنياً للاتحاد السعودي للبيسبول

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة "البيسبول" عن تعاقده مع الفرنسي جون ميشيل مايور مديرًا فنيًا للاتحاد.

ويملك مايور خبرة تدريبية كبيرة تصل لـ25 عامًا، حيث استهل مسيرته التدريبية مع فئات الشباب في مونبلييه باراكودا قبل أن ينتقل لتدريب الفريق الأول الذي استمر معه 15 عامًا, كما تولى منصب مدير أكاديمية مونبلييه للبيسبول لمدة 18 عامًا، وأسهم في وضع برامج المنتخب الفرنسي للشباب منذ عام 2002، فيما عمل مديرًا لمنتخب فرنسا تحت 15 عامًا على مدار السنوات التسع الماضية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية السعودية أنشأت الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة في ديسمبر من عام 2019 بهدف الإسهام في انتشار اللعبة، في المجتمع السعودي وتكوين فريق يسهم في رفع العلم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.