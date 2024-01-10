شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه الحدود اليوم فى قمة دورى المحترفين.. ودجلة يصطدم بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فريق بتروجت فى الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على استاد بتروسبورت، فى قمة مباريات الجولة السادسة عشر من دورى المحترفين، فيما يلتقى وادى دجلة مع أسوان فى نفس التوقيت.

يدخل بتروجت اللقاء منتعشا بـ6 انتصارات متتالية جعلته فى صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 35 نقطة، حيث طالب سيد عيد المدير الفنى للفريق البترولى من اللاعبين تحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة وزيادة الفارق مع أقرب منافسيه، وحذر لاعبى الفريق من خطورة لاعبى الحرس ومحاولة تتضيق المساحات أمامهم.

فى المقابل، يدخل حرس الحدود اللقاء فى المركز الثانى برصيد 29 نقطة، حيث يسعى محمد مكى مدرب حرس الحدود إلى تضييق الفارق مع المتصدر لـ3 نقاط فقط والاقتراب خطوة مهمة نحو الصدارة، وطالب المدافعين بعدم ترك مساحات أمام إسماعيل بامبا مهاجم الفريق البترولى.

وادى دجلة مع أسوان

وفى مباراة ثانية، مواجهة قوية بين وادى دجلة وأسوان لن تقل حماسة عن المباراة الأولى، حيث يمر الفريقان بفترة تذبذب فى النتائج، ويدخل الفريقان المباراة بهدف استعادة التوازن، حيث تعادل وادى دجلة مع مكادى فى آخر لقاء، فيما سقط أسوان أمام طنطا بثلاثية.

ويدخل وادى دجلة المباراة فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة محاولا وقف نزيف النقاط، حيث فقد 9 نقاط آخر 5 مواجهات لعبها فى المحترفين، فى المقابل يدخل أسوان اللقاء فى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.