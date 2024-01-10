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مهاجم حرس الحدود يدخل حسابات الأهلى لتدعيم هجومه فى يناير

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القاهرة - سامية سيد - دخل محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود قائمة اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم خط هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل بحث الإدارة الحمراء عن مهاجم محلي مميز، نظرا لشكواه من أزمة في مركز رأس الحربة خاصة مع تراجع مستوى الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن، واقتراب الأخير من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

 

ورغم تعاقد الأهلي مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن يوجد رغبة لدى لجنة الكرة والجهاز الفني بضم مهاجم محلي جديد، في ظل رغبته في ضم أكثر من مهاجم خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني لاسيما مع مشاركة الفريق الأحمر في عدد من البطولات مثل ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري.

 

وجاء التفكير في ضم مهاجم حرس الحدود، صاحب الـ23 عاما، بعدما ظهر بمستوى طيب رفقة فريقه في دوري المحترفين، بخلاف وجود تحفظ على التفاوض مع أحمد أمين قفة مهاجم إنبي بسبب مغالاة ناديه في مطالبهم المالية نظير التخلي عن خدمات اللاعب، وكذلك مروان حمدي مهاجم المصري، في ظل قطع العلاقات مع إدارة النادي البورسعيدي منذ سنوات طويلة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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