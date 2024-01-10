أوسيمين يرد على أنباء انتقاله لـ الدوري السعودي

حسم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين نجم فريق نادي نابولي الجدل حول إمكانية رحيله إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم النيجيري أوسيمين في الساعات الماضية بإمكانية رحيله إلى أحد الأندية السعودية في الشتاء الحالي بعد تلقيه أكثر من عرض.

وخرج وكيل كفاراتسخيليا بشكل مفاجئ أمس، الثلاثاء بتصريحات مفاجأة عن اللاعب النيجيري حيث أكد أن الأخير سيذهب للعب في السعودية بالصيف المقبل.

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وأضاف في تصريحاته” “كفاراتسخيليا، الأمر مختلف معه عن أوسيمين الذي تمت زيادة عقده مؤخرًا وتجديده” مشددًا على أن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو برشلونة أو مانشستر سيتي.

ورد أوسيمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”انستجرام”:” “عزيزي ماموكا جوجيلي، أنت نموذج مثالي للقذارة والعار”.

واتم: “محرج من الرد عليك بسبب طريقة تفكيرك، عليك بالصمت وأن تبقي اسمي بعيدًا عن فمك دائمًا”.