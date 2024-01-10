الامارات | روما يضع شرطا لتمديد عقد مورينيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إيطالية، وبينها موقع "فووتبل إيطاليا" أن نادي روما وضع شرطا من أجل الموافقة على تمديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وأكدت أن ملاك النادي معجبون بالطريقة التي يقود بها مورينيو الفريق، رغم البداية الصعبة في الموسم الجاري، لكن روما حقق أمورا كثيرا خاصة على المستوى الأوروبي منذ تولي مورينيو قيادة الفريق، لكنهم ومن أجل تمديد عقده لمدة موسم إضافي، يريدون من مورينيو ضمان تأهل روما للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، كان مورينيو قد رفض عروضا مغرية، ومنها عروض من أندية سعودية، وذلك من أجل الاستمرار مع روما، وقد لا يستمر طويلا مع الفريق، خاصة في ظل رغبته في أن يكون الموسم الجاري الأخير له مع روما.