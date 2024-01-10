تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو في السوبر الإسباني

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل المرينجي لمواجهة أتلتيكو في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويواجه الريال جاره أتلتيكو على ملعب “الأول بارك” في المملكة العربية السعودية، حيث تستضيف البطولة بمشاركة 4 فرق.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النادي الملكي أمام الروخي بلانكوس اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: مولينا، خيمينيز، فيستل، هوميرسو.

الوسط: لينو، لورينتي، كوكي، دي باول.

الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.