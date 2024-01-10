الزمالك يوضح موقفه من التعاقد مع مهاجم الاهلي السابق

حسم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل المثار حول التعاقد مع أحد مهاجمي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي السابقين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وارتبط الزمالك في الساعات الماضية بالدخول في مفاوضات قوية للتوقيع مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الاهلي السابق بوردو الفرنسي الحالي لضمه في الشتاء الحالي.

وقال سليمان في تصريحات متلفزة” بادجي بالفعل معروض على الزمالك خلال الوقت الحالي وهو جيد جدًا كما أنه يلعب في فرنسا”.

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وشدد” فريق الإسكاوتنج الخاص بالزمالك انتهى من تقرير عن اللاعب، إلا أنه لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي في الفترة الحالية”.

ويعمل الزمالك في الوقت الحالي على إنهاء أزمة إيقاف القيد من أجل التعاقد مع صفقات قوية ومميزة تدعم الفريق في المرحلة المقبلة.

وجدير بالذكر أن مسئولو القلعة البيضاء قرروا بصورة نهائية الموافقة على بيع اللاعب ناصر منسي لصفوف نادي البنك الاهلي في الميركاتو الجاري.