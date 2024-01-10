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الاتفاق السعودي يتمسك ببقاء نجم ليفربول السابق حتى نهاية عقده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يتمسك نادي الاتفاق السعودي ببقاء لاعب الإنجليزي السابق جوردن هندرسون، حتى انتهاء عقده في 2026.

وقال مصدر من نادي الاتفاق لصحيفة "" : "لم يصلنا أي شيء رسمي، ولم يتحدث معنا هندرسون".

واختتم المصدر: "عندما يعود من إجازته الحالية، سيلتحق بمعسكر الفريق الشتوي في أبو ظبي، الهدف الأول للنادي الإبقاء على اللاعب حتى نهاية عقده في 2026".

وانضم هندرسون إلى الاتفاق في الصيف الماضي 2023، عقب 12 عاما مع ليفربول الإنجليزي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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