شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة كبيرة بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي.

وفي صيف 2020، قرر رمضان صبحي الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى صفوف بيراميدز قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

جاء هذا بعد نهاية فترة إعارته مع الأهلي الذي كان قريبا بشدة من شرائه نهائيا، لكنه قرر الانضمام لصفوف النادي السماوي بشكل مفاجئ.

وبعد مرور أكثر من 3 سنوات، فشل رمضان صبحي في تحقيق البطولة الأولى في تاريخ بيراميدز، الأمر الذي فتح الباب أمام رحيله.

وخلال الفترة الأخرة، أكدت العديد من المصادر المُقربة من رمضان صبحي أن اللاعب "نادم على قرار رحيله عن الأهلي ويتمنى العودة بكل تأكيد".

وعن هذا الأمر، أكد شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأربعاء، أن رمضان بالتأكيد يتمنى العودة للأهلي، "لكنه يعلم أن جميع الأبواب مغلقة لتحقيق رغبته".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "هناك انفراجة يمكن أن تحدث عقب نهاية عقد رمضان عبر دخول الأهلي في سباق التعاقد معه، ووقتها سيوافق اللاعب بشكل فوري، بل إنه سيوقع على بياض رغبة منه في العودة من جديد".

وأكد الإعلامي في الوقت ذاته أن "رمضان يبحث في الوقت الحالي عن عرض أوروبي للرحيل عن الدوري المصري بسبب تراجع مستوى فريقه وعدم تحقيق أي بطولة حتى الآن".

وعن امكانية انضمامه للزمالك، قال شوبير: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، لكنه أبعد الاحتمالات خاصة وأن رمضان يرغب في العودة إلى الأهلي، لكن حال عدم حصوله على عرض أوروبي وابتعاد المارد الأحمر عن السباق، فإنه قد يوافق على اللعب مع الأبيض".

واختتم شوبير تصريحاته بالقول: "رمضان صبحي سيبقى مع بيراميدز بشرط واحد وهو تحقيق البطولات خلال الفترة المُقبلة".

يشار إلى أن رمضان صبحي يرتبط بعقد مع بيراميدز يمتد حتى صيف عام 2025، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا 3 ملايين يورو.