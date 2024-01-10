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سليمان: بادجي معروض علينا وجميع لاعبي الدوري يرغبون بالإنضمام للزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جميع اللاعبين في لديهم الرغبة في الإنضمام للقلعة البيضاء.

أضاف أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، أن كل لاعبي مصر يريدون الانضمام لنادي الزمالك بعيدًا عن لاعبي الأهلي، نادي الزمالك جذاب ومع بداية الدوري مرة أخرى لا أجد مكان أضع به رعاه جدد من كثرتهم.
 

أليو بادجي


وواصل، "أليو بادجي لاعب الأهلي السابق معروض علينا وهو "مكسر" الدنيا في فرنسا ونفكر في الأمر حاليًا".


وأضاف: بنفكر نعيد لاعبينا المعارين ومنهم حسام أشرف واسامه فيصل، واحمد محمود، وحمدي علاء، لابد من الاتفاق مع الانديه لنعيد المعارين، لانه لا يوجد بند يسمح بقطع الإعارة. 
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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