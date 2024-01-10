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مانشستر سيتي يوضح موقفه من انتقال هالاند لـ ريال مدريد

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إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أوضحت تقارير صحفية عالمية اليوم الأربعاء عن موقف نادي مانشستر سيتي من بيع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند إلى صفوف الإسباني في الصيف المقبل.

وارتبط اسم النرويجي هالاند بشدة من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز الخط الهجومي للمرينجي.

وبحسب ما أكدته صحيفة “آس” الإسبانية أنه يوجد في عقد هالاند شرطًا جزائيًا عقب نهاية الموسم الحالي بقيمة 100 مليون يورو للأندية من خارج .

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ولكن في ذات الوقت ذكرت صحيفة “ذا صن” أن مانشستر سيتي لا يتأثر أبدًا فهو لا ينوي أبدًا الموافقة على مغادرة هالاند مهما كانت المغريات.

وشددت على أن إدارة السيتي ترغب في تجديد عقد هالاند ليضمن استمراره مع الفريق مع زيادة كبيرة في راتبه ليصبح الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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