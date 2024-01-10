"حافلات خاصة لنقل جماهير".. فتوح يكشف مفاجآت سارة للزمالك في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حازم فتوح، رئيس الشركة المنظمة لدورة الوحدة الودية بـ أبو ظبي، توفير حافلات لنقل جماهير الزمالك خلال المباريات التي تقام هناك.

قال حازم فتوح في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "نتواصل دائما مع رابطة جماهير الزمالك في الإمارات لتلبية احتياجاتهم طوال فترة الدورة، وتم الاتفاق على تخصيص حافلات لنقل جماهير الزمالك للمباريات".

أكمل: "نعمل على تسهيل مهمة الجماهير في مؤازرة الفريق بسبب ابتعاد الملعب المستضيف للدورة عن أماكن تواجدهم".

وأوضح "فتوح": "هناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها لجماهير الزمالك خلال الأيام المُقبلة، خاصة وأن اسم الزمالك يستحق دائما التواجد في المحافل العالمية، وهذا ما يدفعه لوضع خطط تسويقية لعرضها على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب خلال الفترة المُقبلة".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري، وبعدها سيشارك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير .