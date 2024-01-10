تشافي يشيد بالدوري السعودي ويكشف عن الفرق المفضلة له

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالدوري السعودي للمحترفين والتطور الحالي الذي تشهده البطولة.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء: “أعتقد أن الدوري السعودي سينمو بقدر ما يريد المسؤولون السعوديون، لديهم كل القدرة للقيام بذلك”.

وتابع: “لقد قضيت العديد من المواسم في بطولة دوري أبطال آسيا وكانت الفرق السعودية من بين الأفضل في القارة، عمليًا، إذًا، الآن عندما تضيف اللاعبين الذين يأتون، سيتمكنون من المنافسة بشكل أفضل بعد”.

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واسترسل مدرب برشلونة: “سينمو الدوري السعودي بقدر ما يريدون، لديهم أيضًا كأس العالم 2034 وهذا البلد سينمو كثيرًا، ما يريدون استثماره، لديهم كل القدرة للنمو”.

وأضاف: ” أتابع الدوري السعودي كثيرًا، لأنني كنت في السد القطري، أتابع الاتحاد، والنصر، والهلال، ونادي الشباب أيضًا، وأتابع العديد من الفرق وهناك العديد من اللاعبين المهمين في هذا الدوري”.

وأختتم تشافي: “أصبح بالفعل دوري مهم في آسيا والآن مع اللاعبين والمدربين الذين جاءوا، أصبح أكثر أهمية”.