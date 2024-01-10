صراع أوروبي وسعودي على ضم جوهرة بلدية المحلة

تتصارع أندية سعودية وأوروبية، على التعاقد مع لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بلدية المحلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، عن تلقيه عروض سعودية وأوروبية، من أجل الحصول على خدمات النيجيري فيبو حكيم، لاعب الفريق الأول، في الميركاتو الجاري.

وقال الشامي في تصريحات صحفية، إن ناديه تلقى عروضًا سعودية وأوروبية في الأيام الماضية، للظفر بخدمات فيبو حكيم لاعب فريق بلدية المحلة.

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وأشار رئيس نادي بلدية المحلة، إلى أن هناك 3 شروط للموافقة على رحيل فيبو حكيم، وهي أن يكون المقابل المادي كبير، بالإضافة إلى توفير البديل المناسب، وموافقة اللاعب على العرض.

واختتم رئيس بلدية المحلة، بأن هناك عروض مصرية لـ فيبو حكيم، عن طريق بعض الوكلاء، والشروط التي نضعها يجب أن تتوافر، كما سنتعاقد مع لاعبين مميزين.