بيولي يحسم ملف الراحلين عن ميلان

وضع نادي ميلان الإيطالي، خطة لتحركاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والأخرى في الصيف المقبل، مع تحديد ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة لاجازيتا دييلو سبورت الإيطالية، يريد الروسونيري البدء في البناء للموسم المقبل وقد بدأوا بالفعل في التخطيط لما سيبدو عليه الفريق في المستقبل، مع الاحتفاظ ببعض النجوم الرئيسيين مع خروج بعض اللاعبين الشباب على سبيل الإعارة.

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ورفضت إدارة ميلان فكرة التفريط في الرباعي مايك مينيان ودافيد كالابريا وثيو هيرنانديز ورافائيل لياو، لأنهم يعتبرون من الشخصيات المركزية في ملعب سان سيرو.

لكن في حال وصول عرض مغري من خارج الدوري الإيطالي يمكن أن يغير الأمور دائمًا، كما حدث مع ساندرو تونالي في الصيف الماضي.

من المقرر أن يستمر مالك ثياو وإسماعيل بن ناصر وفيكايو توموري ونوح أوكافور وصامويل تشوكويزي مع الروسونيري أيضًا، وكذلك تيجاني ريندرز وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتوس تشيك ويونس موسى.

ومن المرجح أن يبقى بيير كالولو وياسين عدلي كذلك، على الرغم من أن الشكوك حولهما أكبر.

فيما يتعلق بالمغادرين، من المرجح أن يغادر رادي كرونيتش وماتيا كالدارا وأنطونيو ميرانتي وسيمون كير في الأشهر المقبلة، مع خلاف الأول مع النادي وانتهاء عقود الباقين.

يريد ميلان أن يضع ثقته في الشباب ولكنه يعتقد أن فترات الإعارة قد تكون مفيدة لعدد من المواهب مثل جان كارلو سيميتش وأليكس خيمينيز وكيفن زيرولي ودافيد بارتيساجي وتشاكا تراوري.

سيوقع فرانشيسكو كاماردا عقدًا جديدًا في أواخر مارس أو أوائل أبريل، بعد أن يبلغ 16 عامًا، لكن الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للوكا روميرو، الذي بالكاد شارك تحت قيادة ستيفانو بيولي هذا الموسم.