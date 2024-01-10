أراوخو يحسم الجدل حول رحيله إلى بايرن ميونخ

حسم رونالد أراوخو، نجم فريق برشلونة، الجدل المنتشر حول اقتراب رحيله إلى بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتداولت أنباء في الفترة الأخيرة، حول دخول نادي بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات مع رونالد أراوخو، للظفر بخدماته من صفوف برشلونة.

وقال رونالد أراوخو في تصريحات صحفية، إن كل ميركاتو يشهد حديث عن مستقبله، لكنه يركز مع النادي.

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وتابع:” أنا سعيد، وأبذل قصارى جهدي دائمًا عندما يحين دوري للدفاع عن هذا القميص”.

وأشار أراوخو، أن الحديث عن مفاوضات بايرن ميونخ، مجرد شائعات تظهر دائمًا، مضيفًا:”دائمًا أظهر في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص ولائي 100%”.

وعن مباراة السوبر الإسباني أمام أوساسونا، قال نجم برشلونة:” الفوز بالسوبر تحدٍ كبير لنا، كان مهمًا جدًا لنا الموسم الماضي، ومن المهم أن نفوز به مرة أخرى، لأنها كانت نقطة تحول في الفريق”.