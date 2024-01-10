لم يعرف طعم الفوز.. ماذا قدّم بادجي مع الأهلي ضد الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اهتمام القلعة البيضاء بالتعاقد مع أليو بادجي، لاعب الأهلي سابقا وبوردو الفرنسي حاليا.

وقال سليمان في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" إن بادجي تم عرضه على الزمالك، وأن إدارة القلعة البيضاء تدرس بجدية إتمام الصفقة "نظرا لتألقه مع بوردو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي".

بادجي على دراية جيدة بأجواء الدوري المصري، حيث سبق له أن انضم إلى الأهلي مطلع عام 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي، ولعب عددا قليلا من المباريات مع الفريق الأحمر حتى رحيله في 2022 إلى أميان الفرنسي.

وتجدر الإشارة إلى أن المهاجم السنغالي صاحب الـ26 عاما خرج معارا إلى أنقرة جوجو التركي في النصف الثاني من موسم 2020-2021، ثم أميان طوال الموسم التالي، قبل أن يشتريه النادي الفرنسي بشكل نهائي.

ماذا قدّم بادجي مع الأهلي ضد الزمالك؟

خلال الفترة القصيرة التي ارتدى فيها بادجي قميص الأهلي، لعب المهاجم السنغالي مرتين ضد الزمالك، لم ينتصر في أي منهما.

المباراة الأولى كانت في كأس السوبر المصري في شهر فبراير عام 2020، وفاز بها الزمالك (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وشهد اللقاء مشاركة بادجي بديلا لمدة 10 دقائق.

وفي أغسطس من نفس العام شارك بادجي أساسيا في خسارة الأهلي (1-3) أمام الزمالك بالجولة الـ21 من الدوري المصري، وخاض اللقاء كاملا.

وبعد 3 أشهر من هذا اللقاء جلس بادجي على مقاعد البدلاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، الذي فاز به الأهلي (2-1) على الزمالك.

جدير بالذكر أن بادجي لم يسجل أو يصنع أي أهداف في مباريات القمة أمام الزمالك طوال فترته مع الأهلي.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك بادجي في 15 مباراة مع بوردو بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.