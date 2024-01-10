حقيقة العروض الأوروبية لرحيل هندرسون من الاتفاق السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي الاتفاق السعودي عن مصير جوردان هندرسون لاعب وسط الفريق، في ظل الحديث عن رحيله خلال الانتقالات الشتوية الحالية ووصول عروض أوروبية لضم الاعب.

يُذكر أن هندرسون انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي في الصيف الماضي ، قادماً من ليفربول مقابل 12 مليون جنيه استرليني، وتُشير التقارير إلى رغبته في العودة مجدداً إلى الدوري الإنجليزي.

وذكر مصدر في نادي الاتفاق لصحيفة “الرياضية” السعودية، أنه لا توجد عروض أوروبية من أجل التعاقد مع اللاعب.

قال المصدر أن هندرسون لم يتحدث مع النادي بشأن رحيله، وأنه سينضم لمعسكر الفريق في أبو ظبي عقب انتهاء إجازته الحالية ويستكمل تعاقده حتى 2026.

خاض اللاعب الإنجليزي 19 مباراة بواقع 17 في بطولة الدوري السعودي ومباراتين بكأس الملك، وساهم خلالها بصناعة 5 أهداف.