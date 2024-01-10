سان جيرمان يخطط لخطف صفقة مانشستر سيتي المحتملة

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع لاعب الفريق الكروي بنادي بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة “سكاي ألمانيا”، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في للتعاقد مع جوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ الألماني خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط اسم كيميش بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي حيث يرغب النادي الإنجليزي في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني.

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ويسعى نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، لتدعيم الفريق بعدة صفقات قوية، للمنافسة تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ الألماني نهاية الموسم المقبل عام 2025.

وكانت صحيفة “جارديان” البريطانية، أفادت بأن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لديه رغبة في التعاقد مع كيميش، بعد أن دربه في بايرن ميونخ خلال الفترة من 2015-2016.

وأوضحت التقارير، أن نادي بايرن ميونخ يتمسك باستمرار كيميش لنهاية الموسم ويرفض رحيله.