نيمار: أفتقد برشلونة وفترتي في باريس كانت جحيمًا

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أنه يفتقد ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وقال نيمار في تصريحات خلال مقابلة إعلامية اليوم الأربعاء، أنه يفتقد برشلونة، فيما وصف الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان الفرنسي بـ”الجحيم”.

وأوضح نيمار: “لقد مررت أنا وليونيل ميسي بالجحيم في باريس، لقد افتقدنا برشلونة كثيرًا”، علمًا بأن البرغوث رحل عن البي اس جي في الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي.

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ولعب نيمار مع باريس سان جيرمان 6 سنوات، حيث شارك في 173 مباراة رسمية، تخللها الكثير من الإصابات التي أبعدته عن الزج به في المباريات.

وعانى نيمار وليونيل ميسي في الفترة الأخيرة لهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من انتقادات كبيرة من جانب شريحة كبيرة من الجماهير.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في فترة انتقالات الصيف الماضي، مقابل 90 مليون يورو، وشارك في 5 مباريات فقط بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع عودة نيمار إلى الملاعب في أبريل المقبل، علمًا بأنه تعرض لإصابة بعد إعلان الهلال السعودي التعاقد معه.