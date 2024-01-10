حقيقة تراجع ليفربول عن ضم كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، حقيقة تراجع ليفربول الإنجليزي عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان نادي ليفربول، قد دخل صراع التعاقد مع كيليان مبابي، لتدعيم الخط الهجومي في الموسم المقبل، في ظل اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ويحق له الانضمام لأي نادي في صفقة انتقال حر.

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ويحاول النادي الباريسي في الوقت الحالي، الضغط على نجم منتخب فرنسا من أجل تجديد عقده والاستمرار داخل حديقة الأمراء.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نادي ليفربول لم يقطع الاتصال أبدًا مع ممثلي مبابي، حيث يظل في السباق للتعاقد معه”.

وأوضحت التقارير، أن مبابي لم يحسم قراره حتى الآن، خاصة أن هناك رغبة من باريس سان جيرمان في تمديد التعاقد، بالإضافة إلى تفاؤل ريال مدريد بشأن ضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن الأقرب لحسم الأمر هو أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان.