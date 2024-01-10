شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا.. شاهد لحظة استقبال حافل لمنتخب مصر فى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اُستقبلت بعثة المنتخب الوطني بحفاوة كبيرة في كوت ديفوار لحظة وصولها في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.

ويسعى فيتوريا إلى إعادة منتخب مصر مجددًا لمنصة التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد غياب 14 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر التاريخ، إذ يخطط خلال النسخة 34، لكسر النحس الذى لازم كتيبة الفراعنة بعدما خسروا نهائيين سابقين للبطولة فى نسختي 2017 و2021، على يد الكاميرون والسنغال.

يفتتح منتخب مصر مشواره فى المجموعة الثانية بالبطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقى غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الست.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.