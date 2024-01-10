شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يفوز على أسوان بهدفين نظيفين فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادي دجلة فوزا مهما على فريق أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد السلام، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفيـن.

سجل محمود دياسطي الهدف الأول لوادي دجلة في الدقيقة 58، وأضاف على حسين الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد أسيست رائع من دياسطي وضعه أمام الشباك الخالية.

بهذه النتيجة رفع فريق وادي دجلة رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب جدول دورى المحترفين، فيما بقى فريق أسوان عند النقطة 18 في المركز الرابع عشر.

دخل أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: صابر الشيمى، إسلام جمال، أحمد كاستيل، على فتحى

الوسط: إبراهيم البهنسى، كريم مصطفى، محمود لوكس، محمد مرسى، حسام عرفات

الهجوم: موسى سيساى

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الكافي رجب

الدفاع: إسلام كانو، محمد جابر، أحمد داهش، محمود رجب، محمد الشبيني

الوسط: محمد عبد العاطي، يوسف اويا، مؤمن عاطف، محمد السيد

الهحوم: على حسين