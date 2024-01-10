شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محترفين يزينون قائمة منتخب اليد فى أمم أفريقيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقر الإسبانى باستور المدير الفنى لمنتخب اليد على أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير الجارى و المؤهلة لأولمبياد باريس.

وضمن قائمة منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة أمم أفريقيا 9 محترفين من دوريات أوروبية وعربية، حيث جاءت القائمة كالتالى :

حراس المرمى

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (لوجرونيو الإسباني)

محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

مازن رضا (الزمالك)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

هشام صلاح (الزمالك)

صانع ألعاب

أحمد خيري (الأهلي)

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (فيزبريم المجري)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

محمد ممدوح هاشم

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (الزمالك)

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجارى، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقى وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة فى ربع نهائى البطولة.

وحال فوز مصر وتونس فى الدور ربع النهائى سيلعب المنتخبين فى نصف النهائى.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا