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في عيد ميلاده الـ"28".. أرقام مميزة لـ"زيزو" مع الزمالك والمنتخب

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعيد ميلاده الثامن و العشرون ، حيث أنه مواليد 10 يناير 1996.

 

وفى عيد ميلاد اللاعب نرصد أهم ارقامه مع الزمالك في السطور التالية ..

 

مع الزمالك

لعب: 210 مباراة

سجل: 70 هدف

صنع: 57 هدف

الألقاب: 6

مرتين

كأس مصر مرة

السوبر المصري مرة

الكونفدرالية مرة

السوبر الأفريقي مرة

 

هداف الدوري المصري موسم 2021-2022 برصيد 19 هدف

 

مع المنتخب

لعب: 36 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدفين

أول مباراة مع المنتخب

أمام كينيا يوم 14 نوفمبر 2019 في تصفيات أمم أفريقيا

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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