شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ"28".. أرقام مميزة لـ"زيزو" مع الزمالك والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعيد ميلاده الثامن و العشرون ، حيث أنه مواليد 10 يناير 1996. وفى عيد ميلاد اللاعب نرصد أهم ارقامه مع الزمالك في السطور التالية .. مع الزمالك لعب: 210 مباراة سجل: 70 هدف صنع: 57 هدف الألقاب: 6 الدوري المصري مرتين كأس مصر مرة السوبر المصري مرة الكونفدرالية مرة السوبر الأفريقي مرة هداف الدوري المصري موسم 2021-2022 برصيد 19 هدف مع المنتخب لعب: 36 مباراة سجل: هدفين صنع: هدفين أول مباراة مع المنتخب أمام كينيا يوم 14 نوفمبر 2019 في تصفيات أمم أفريقيا

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