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شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ"28".. أرقام مميزة لـ"زيزو" مع الزمالك والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعيد ميلاده الثامن و العشرون ، حيث أنه مواليد 10 يناير 1996.
وفى عيد ميلاد اللاعب نرصد أهم ارقامه مع الزمالك في السطور التالية ..
مع الزمالك
لعب: 210 مباراة
سجل: 70 هدف
صنع: 57 هدف
الألقاب: 6
الدوري المصري مرتين
كأس مصر مرة
السوبر المصري مرة
الكونفدرالية مرة
السوبر الأفريقي مرة
هداف الدوري المصري موسم 2021-2022 برصيد 19 هدف
مع المنتخب
لعب: 36 مباراة
سجل: هدفين
صنع: هدفين
أول مباراة مع المنتخب
أمام كينيا يوم 14 نوفمبر 2019 في تصفيات أمم أفريقيا
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