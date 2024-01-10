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شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يعلن مجموعات الدورى الممتاز للمنافسة على الصعود للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مجموعات فرق الدورى الممتاز التى تنافس على الصعود للمحترفين فى الموسم الجديد .
و ضمت المجموعة الأولى ، هليوليدو و القناة و ملوى و طنطا، بينما ضمت المجموعة الثانية ، اتحاد الشرطة و ستاد المنصورة و الحوار و بنزول أسيوط ، وجاء فى المجموعة الثالثة ، قارون ومصر للبترول و6 أكتوبر والشيخ زايد ، فيما ضمت المجموعة الرابعة ، بورسعيد و أسيوط الرياضى ودلفى والداخلية.
اليد يعلن مجموعات الدورى الممتاز للمنافسة على الصعود للمحترفين
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أيام 15، 16 ، 17 فبراير المقبل لانطلاق المرحلة الثانية من دورى عمومى سيدات كرة اليد الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024.
وتأكد حتى الآن تأهل الأهلى للمرحلة النهائية، ويتنافس االزمالك وسموحة وسبورتنج وفقا لنتائج مرتبط 2006 لصعود 3 فرق منهم بجانب الأهلى للمرحلة الثانية.
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