شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد تحت 20 سنة يهزم المجر وديا استعدادا لبطولة استادات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة اليد تحت 20 سنة على نظيره المجرى بنتيجة 29/27 وديا فى ستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة استادات فى نسختها الأولى، والتى تنظمها شركة استادات للاستثمار الرياضى بالتعاون مع اتحاد كرة اليد، والتى ستقام على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وومن المقرر أن تنطلق البطولة غدا الخميس ،حيث يلتقى منتخب مصر نظيره رومانيا السادسة مساءا فى لقاء الإفتتاح ، على أن يتقابل منتخب رومانيا مع المجر الجمعة فى نفس التوقيت قبل أن تختتم السبت بلقاء مصر أمام المجر .

وتنظم البطولة شركة إستادات للاستثمار الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد بمشاركة منتخبات مصر والمجر ورومانيا.

وتستضيف ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة جميع المباريات والتدريبات للفرق المشاركة في البطولة.

وتعد هذه البطولة الودية، والتي ستقام في نفس التوقيت من كل عام، استعدادًا للمنافسات التي تخوضها هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة منتخب مصر تحت 20 عاما في بطولة أفريقيا ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا في بطولات أوروبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في نفس الموعد من كل عام بمشاركة منتخبات أكثر في النسخ المقبلة ، لتقوية المنافسة ولتكون خير اعداد للمنتخبات المشاركة لبطولاتهم الرسمية على أن تضم عدد منتخبات أكبر ومن قارات مختلفة.