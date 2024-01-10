شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف "بامبو" في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة أمام البنك الأهلي بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

سجل كريم بامبو هدف التقدم للبنك الأهلي في الدقيقة 25 بعد استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على يمين صبحي سليمان حارس مرمى الجونة.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود - أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - عبد الله هاشم عبادي - أليو جاتا.

الوسط: إمانويل لاكي – محمد الصباحي – أيمن موكا.

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا – جابرييل تشوكويدي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

الحارس: أحمد صبحي.

الدفاع: محمد بسيوني – محمود الجزار – أيمن أشرف – عاصم صلاح.

الوسط: سيرجي أكا – أحمد النادري.

أمامهما: أحمد مدبولي – محمد عبد اللطيف "جريندو" – محمود قاعود.

الهجوم: كريم بامبو.

ويعتبر فريق بيراميدز هو الأغلى في القيمة التسويقية ويليه فريق سيراميكا حامل اللقب عن النسخة الماضية، ثم مودرن فيوتشر بطل النسخة الأولى.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن 4 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.