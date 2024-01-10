شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يقسو على حرس الحدود برباعية ويبتعد بصدارة دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكتسح فريق بتروجت نظيره حرس الحدود بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين.

جاءت أهداف بتروجت عن طريق سامح إبراهيم الذي سجل "هدفين"، وأضاف هادي رياضي الهدف الثالث وتختتم مصطفى سلطان الأهداف بالهدف الرابع.

بهذه النتيجة رفع فريق بتروجت رصيده إلى 38 نقطة في صدارة ترتيب دوري المحترفين، ليبتعد عن الوصيف حرس الحدود بـ9 نقاط كاملة بعد مرور 16 جولة.

وواصل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، عروضه الرائعة بعدما حقق الفوز السابع على التوالي، حيث نجح في تحقيق الفوز على كل من النصر للتعدين ثم بروكسى ثم أبو قير للأسمدة ثم النجوم ثم دكرنس وجمهورية شبين، واخيرا على حرس الحدود، ليواصل الانتصارات منذ التعادل مع السكة الحديد في 19 نوفمبر الماضى.