نابولي يصدم الشباب بتمسكه في بوليتانو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ينتظر الشبابيون إبرام صفقات قوية خلال فترة انتقالات الدوري السعودي هذا الشتاء، لتصحيح مسار الفريق والظهور بصورة أفضل خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، صدم نادي نابولي الإيطالي، الليوث برفض عرضهم المقدم للاعب ماتيو بوليتانو.

وأكد موقع «calcionapoli1926» الإيطالي، أن نجم نادي نابولي، ماتيو بوليتانو، لن يكون ضمن انتقالات الدوري السعودي «دوري روشن» خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقا لما ورد، فإن نابولي لن يوافق على عرض الشباب السعودي للحصول على خدمات مهاجمه بوليتانو، إذ يسعى النادي الإيطالي إلى تجديد عقد لاعبه حتى 2028.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت، خلال الأيام الماضية، أن الشباب يريد التعاقد مع بوليتانو، ليكون إحدى صفقات انتقالات الدوري السعودي هذا الشتاء. وبلغ عرضه المالي لنادي نابولي 12 مليون يورو، على أن يتحصل بوليتانو على راتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو.

ويمتد عقد بوليتانو الحالي مع نابولي حتى نهاية الموسم المقبل، إذ ينتهي في 30 يونيو 2025، ويعد من أبرز اللاعبين في تشكيلة ناديه، حامل لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم 2022-23.

ويتمتع بوليتانو (30 عاما) بمسيرة احترافية طويلة في الدوري الإيطالي، إذ لعب في صفوف أندية (بيروجيا، روما، بيسكارا، ساسولو، إنتر ميلان).

وشارك بوليتانو مع نابولي في 170 مباراة عبر جميع المسابقات، وسجل 28 هدفا، وقدم 24 تمريرة حاسمة، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وعلى الصعيد الدولي، لم يتمكن بوليتانو من إثبات نفسه بصورة قوية مع المنتخب الإيطالي، إذ خاض اللاعب 12 مباراة فقط سجل خلالها 3 أهداف.

وشهد الموسم الحالي تراجعا كبيرا في نتائج نادي الشباب، إذ يحتل الفريق المركز الـ11 بجدول ترتيب بطولة دوري روشن السعودي بـ21 نقطة.

مسيرة بوليتانو الاحترافية في الدوري الإيطالي