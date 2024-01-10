التحقيق مع لاعب ولد بعد وفاة والدته بـ4 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحقق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال الوقت الحالي، في واقعة هي الأغرب في عالم كرة القدم، تتعلق بأحد لاعبي منتخب الجابون، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي سيقوم بالتحقيق مع الجابوني جويلور كانجا كاكو، مهاجم ريد ستارز بلجراد الصربي، الذي تم اتهامه بشبهة تلاعب في عمره.

جويلور كاكو مثبوت في الكشوفات بأنه ولد عام 1990، بينما تم إثبات والدته توفيت عام 1986، أي قبل 4 أعوام من ولادته!.

جاء ذلك، بعدما تقدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بشكوى منذ سنتين، ضد الاتحاد الجابوني، واتهمه بأنه قام بالتزوير في أوراق اللاعب، وتم تقديم بالفعل وثائق تُقبت بأن اللاعب ولد في العاصمة كينشاسا 5 أكتوبر 1985، أي قبل أن تتوفى والدته بعام واحد.

ولكن هوية اللاعب جويلور كاكو عكس الوثائق التي يمتلكها الاتحاد الكونغولي، إذ مكتوب فيها أنه مولود في مدينة أويم الجابونية في الأول من سبتمبر 1990.

وحسبما ذكرته التقارير الصحفية، فإن هذا الأمر حدث بالفعل عندما انضم إلى فريق GBI بدوري الدرجة الثانية الجابوني، تحت ضغط من مدربه في هذا الوقت، للتحايل على اللوائح التي تحد من عدد اللاعبين الأجانب.