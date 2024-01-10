اخبار الرياضه

تصريح مثير من تشافي عن الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق عن مباراة السوبر الإسباني أمام أوساسونا، والتي تجمعهما غدًا الخميس في .

 

وخلال المؤتمر الصحفي تطرق تشافي في حديثه عن الدوري السعودي، وعن فرص تتويجه بلقب السوبر الإسباني.

وقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تصريحات صحفية: "أتابع الدوري السعودي كثيرًا، وكنت مع السد وواجهت النصر والهلال، وهذا الدوري ينمو كثيرًا، لقد كان كذلك بالفعل والآن أكثر".

وعن كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في الرياض، علق تشافي: "لسنا مرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، لكننا سنلعب غدًا ضد أوساسونا وسنحاول تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية".

 

قائمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بالدي - رونالد أراوخو - كريستينسن - كوندي - فورت - فيرمين لوبيز - كوبارسي - مارتينيز.

خط الوسط: روميو - سيرجي روبرتو - دي يونج - جوندوجان - لامين يامال - بيدري - كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفيسكي - رافينها - جواو فيليكس - فيتور روكي - مارك جويو.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا