اخبار الرياضه

أتلتيكو مدريد يتقدم على الريال بهدف مبكر ويشعل الديربي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم أتلتيكو مدريد على بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

جاء الهدف عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجير – كارفاخال

الوسط: تشواميني – مودريتش – فالفيردي – بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس – رودريجو

بينما بدأ أتلتيكو مدريد لالمباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، جوزيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو

الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز

الهجوم: ألفارو ، أنطوان جريزمان

المباراة منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و رؤوف خليف.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا